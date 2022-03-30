Роналду эмоционально отреагировал на выход сборной Португалии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над Северной Македонией (2:0) в финальном матче стыкового турнира чемпионата мира - 2022. Благодаря этому успеху подопечные Фернанду Сантуша вышли в финальную стадию турнира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Цель достигнута. Мы на чемпионате мира в Катаре, на своем законном месте! Спасибо всем португальцам за их неустанную поддержку! Вперед, Португалия!" - написал футболист в соцсетях.

Дубль в составе португальской команды оформил одноклубник Роналду по "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш.