Стали известны 27 из 32 участников ЧМ-2022

Определились 27 из 32 национальных команд, которые выступят в финальной стадии чемпионата мира - 2022 в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Вчера, 29 марта, путевки на мировое первенство завоевали сборные Польши, Португалии, Марокко, Ганы, Сенегала, Туниса и Камеруна.

Европа: Германия, Англия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Португалия.

Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор.

Азия: Саудовская Аравия, Южная Корея, Иран, Катар, Япония.

Африка: Тунис, Сенегал, Гана, Марокко, Камерун.

Северная Америка: Канада.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 апреля в столице Катара, Дохе. Турнир впервые пройдет на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой.