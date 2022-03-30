"Барселона" предложила десятки миллионов евро за игрока АПЛ

Каталонская "Барселона" улучшила предложение по трансферу португальского нападающего "Лидс Юнайтед" Рафиньи. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально "Барса" была готова потратить 34 млн евро на 25-летнего форварда. Теперь каталонцы предложили клубу английской премьер-лиги (АПЛ) 50 млн евро.

Портал Transfermarkt оценил стоимость Рафиньи в 45 млн евро. Контракт футболиста с "Лидс" истечет летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий забил девять голов в 27 матчах АПЛ.

Рафинья перебрался в АПЛ в октябре 2020 года. До этого игрок защищал цвета французского "Ренна". В Португалии Рафинья представлял лиссабонский "Спортинг" и "Виторию Гимарайнш".