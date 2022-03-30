https://news.day.az/sport/1448634.html ФИФА представила мяч ЧМ-2022 года по футболу в Катаре - ФОТО
ФИФА представила мяч ЧМ-2022 года по футболу в Катаре - ФОТО
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала фото официального мяча чемпионата мира - 2022 в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мяч получил название Al Rihla, что переводится с арабского как "путешествие". Он вдохновлен культурой, архитектурой и флагом Катара.
Напомним, что чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
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