ФИФА представила мяч ЧМ-2022 года по футболу в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала фото официального мяча чемпионата мира - 2022 в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мяч получил название Al Rihla, что переводится с арабского как "путешествие". Он вдохновлен культурой, архитектурой и флагом Катара.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря.