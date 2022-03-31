Матч "Барселона" - "Реал"

Матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов по футболу между испанскими "Барселоной" и "Реалом" установил мировой рекорд по посещаемости. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне в присутствии 91 553 зрителей.

"Барселона" одержала победу со счетом 5:2. В первом матче каталонская команда выиграла со счетом 3:1. В полуфинале "Барселона" сыграет с победителем матча между английским "Арсеналом" и "Вольфсбургом" из Германии.

Финал женской Лиги чемпионов пройдет 21 мая в итальянском Турине. "Барселона" является действующим победителем соревнований.