https://news.day.az/sport/1448752.html Cборная Азербайджана стала чемпионом Европы
Cборная Азербайджана стала чемпионом Европы
В Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат Европы по вольной борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, борцы сборной Азербайджана завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали. Благодаря этим наградам Азербайджан в командном зачете стал первым, набрав 159 очков.
Второе место у Турции (141), а третье - у Грузии (133).
Это третья победа команды-вольников Азербайджана за всю историю ЕВРО.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре