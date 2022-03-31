Cборная Азербайджана стала чемпионом Европы

В Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат Европы по вольной борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , борцы сборной Азербайджана завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали. Благодаря этим наградам Азербайджан в командном зачете стал первым, набрав 159 очков.

Второе место у Турции (141), а третье - у Грузии (133).

Это третья победа команды-вольников Азербайджана за всю историю ЕВРО.