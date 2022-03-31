В Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира FIG по спортивной гимнастике

В четверг, 31 марта, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии были представлены страны, участвующие в Кубке мира. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике пройдет с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях примут участие 145 гимнастов из 34 стран.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

Среди участников Кубка мира в Баку известные спортсмены - хорватский гимнаст, призер чемпионатов мира, Европы, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Филип Уде, турецкий гимнаст, двукратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ферхат Арыджан, победители и призеры чемпионатов мира и Европы: Матвей Петров (Албания), Винценц Хок (Австрия), Джо Фрейзер (Великобритания), Роберт Творогал (Литва) и многие другие.

На Кубке мира Азербайджан представят Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на перекладине), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Джавидан Бабаев (упражнения на кольцах), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).

Желающие наблюдать за ходом соревнований в качестве зрителей должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста. Билеты можно приобрести онлайн на сайте https://iticket.az/, а также в кассах города. Стоимость билета на квалификационные соревнования составляет 7 манатов, а на финалы - 12 манатов.