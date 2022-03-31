Результат выступления азербайджанских гимнастов в первый день Кубка мира в Баку

Азербайджанские гимнасты Иван Тихонов, Милана Минаковская и Самира Гахраманова выполнили свои упражнения в рамках первого дня соревнований Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Иван Тихонов за упражнения на параллельных брусьях получил 13.933 балла и на данный момент занимает третье промежуточное место.

Результат Миланы Минаковской за упражнения на разновысоких брусьях составил 10.366 балла, и спортсменка расположилась на 20-м промежуточном месте.

Самира Гахраманова за опорный прыжок получила от судей 12.166 балла и занимает 17-е промежуточное место.

Отметим, что Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике проходит с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

На Кубке мира Азербайджан представляют Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на перекладине), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Джавидан Бабаев (упражнения на кольцах), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).