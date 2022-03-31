Ожидаем от азербайджанских спортсменов достойного выступления на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике

Ожидаем от азербайджанских спортсменов достойного выступления на Кубке мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике в Баку.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в четверг журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

"В соревнованиях по мужской спортивной гимнастике Азербайджан представляют пять спортсменов, а по женской - две спортсменки. Представители мужской сборной Азербайджана на данном соревновании являются финалистами предыдущих Кубков мира. Отмечу, что начиная с 2022 года спортсмены выступают с новыми программами. Так как в новом Олимпийском цикле изменились правила, то гимнасты демонстрируют свою программу на основе этих правил", - подчеркнула Мамедзаде.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана отметила, что соревнования Кубка мира пройдут в течение четырех дней.

"В первые два дня проходят квалификационные этапы, а в заключительные два дня - финальные соревнования. По традиции на этих соревнованиях гимнастам за самый высокий исполнительный балл будет вручен кубок Федерации гимнастики Азербайджана - AGF Trophy.

Кроме того, в текущем году в разных странах были проведены Кубки мира до данной гимнастической дисциплине, и соревнования в Баку - заключительный этап. Учитывая три лучших результата за четыре Кубка, Международная федерация гимнастики вручит спортсменам Кубок FIG", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике проходит с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран.

На Кубке мира Азербайджан представляют Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на перекладине), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Джавидан Бабаев (упражнения на кольцах), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на раз