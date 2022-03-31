Индия гордится участием своих спортсменов в турнирах в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна, наблюдавший за соревнованиями Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике в Баку.

"В частности, мы гордимся, когда видим, как спортсмены из Индии приезжают в Азербайджан и участвуют в спортивных соревнованиях, потому что это сближает народы наших стран", - сказал Ванлалвавна.

"Каждый раз, когда я посещаю спортивные соревнования в Баку, меня очень впечатляют их планирование и организация. И это то, чему многие страны должны научиться, когда дело доходит до организации турниров", - сказал дипломат.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.