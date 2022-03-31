Зрительские эмоции помогают спортсменам во время выступления

Мы очень рады, что публика может присутствовать на соревнованиях в Национальной арене гимнастики в Баку, потому что эта атмосфера, зрительские эмоции очень сильно помогают и поддерживают спортсменов во время выступления.

Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend спортивный директор Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Наталья Буланова.

"Спортсмены чувствуют себя воодушевленными, ощущают поддержку публики, и просто замечательно, что зрителям разрешено присутствовать на трибунах", - отметила она.

Наталья Буланова подчеркнула, что Федерация гимнастики Азербайджана уже в шестой раз проводит Кубок мира FIG по спортивной гимнастике.

"Проведение соревнований стало традиционным для нас. В нынешнем Кубке мира участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира. Такое большое число участников нас очень радует, мы счастливы принимать их в Баку", - сказала она.

Спортивный директор также добавила, что представители Азербайджана на Кубке мира по спортивной гимнастике показали хорошие результаты на предыдущих соревнованиях и вышли в финал.

Отметим, что Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике проходит с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

На Кубке мира Азербайджан представляют Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на перекладине), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Джавидан Бабаев (упражнения на кольцах), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).

Желающие наблюдать за ходом соревнований в качестве зрителей должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста. Билеты можно приобрести онлайн на сайте https://iticket.az/, а также в кассах города. Стоимость билета на квалификационные соревнования составляет 7 манатов, а на финалы - 12 манатов.