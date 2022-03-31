В Баку продолжаются соревнования Кубка мира FIG по спортивной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку продолжается первый день соревнований Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике,передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня проходят квалификации: у мужчин - в вольных упражнениях, упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, у женщин - в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях. По итогам определятся финалисты в данных видах.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран.

На Кубке мира Азербайджан представляют Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на перекладине), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Джавидан Бабаев (упражнения на кольцах), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

Желающие наблюдать за ходом соревнований в качестве зрителей должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста. Билеты можно приобрести онлайн на сайте https://iticket.az/, а также в кассах города. Стоимость билета на квалификационные соревнования составляет 7 манатов, а на финалы - 12 манатов.