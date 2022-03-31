Азербайджанские гимнасты прошли в финалы Кубка мира FIG

Азербайджанские спортсмены Иван Тихонов и Никита Симонов прошли в финалы Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Иван Тихонов, заняв восьмую позицию с результатом 13.933 балла, прошел в финал в упражнениях на параллельных брусьях.

Никита Симонов, расположившись на шестом месте с результатом 14.266 балла, прошел в финал упражнения на кольцах.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран.

На Кубке мира Азербайджан представляют Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на перекладине), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Джавидан Бабаев (упражнения на кольцах), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.