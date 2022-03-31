Финалисты первого дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку

По итогам первого дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку определились финалисты у мужчин - в вольных упражнениях, упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, у женщин - в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В вольных упражнениях в финал прошли - Артем Долгопят (Израиль), Николо Моззато (Италия), Антониос Танталидис (Греция), Адам Стил (Ирландия), Илья Ковтун (Украина), Имон Монтгомери (Ирландия), Уткирбек Джураев (Узбекистан) и Адем Асил (Турция). Продемонстрировавший вольное упражнение азербайджанский гимнаст Мансум Сафаров в финал не прошел, заняв с результатом 11.200 балла 33 строчку.

В упражнениях на кольцах в финал вышли - Сальваторе Мареска (Италия), Ибрагим Чолак (Турция), Адем Асил (Турция), Ван Хан Пхонг Нгуен (Вьетнам), Константинос Константинидис (Греция), Никита Симонов (Азербайджан), Винценц Хок (Австрия) и Александр Диаб (США).

В упражнениях на параллельных брусьях в финал прошли - Ферхат Арыджан (Турция), Илья Ковтун (Украина), Кристиан Балаж (Венгрия), Милад Карими (Казахстан), Мариос Георгиу (Кипр), Джо Фрейзер (Великобритания), Николаос Илиопулос (Греция) и Иван Тихонов (Азербайджан).

У женщин в опорном прыжке в финал прошли - Валентина Георгиева (Болгария), Тея Белак (Словения), Оксана Чусовитина (Узбекистан), Ченге Мариа Бачкаи (Венгрия), Тьяса Кисселеф (Словения), Майса Куусикко (Финляндия), Пранати Найак (Индия), Иоана Станчулеску (Румыния). Азербайджанская гимнастка Самира Гахраманова, также выступившая в данной программе, в финал не прошла, заняв с результатом 12.166 балла 17 позицию.

В программе упражнения на разновысоких брусьях в финал прошли - Наоми Виссер (Нидерланды), Лоретт Шарпи (Франция), Иоана Станчулеску (Румыния), Вера ван Пол (Нидерланды), Сара Фосс (Германия), Каролина Педро (Бразилия), Севги Кайсоглу (Турция), Леа Мария Кваас (Германия). Азербайджанская спортсменка Милана Минаковская, представившая данную программу, в финал не прошла. С результатом 10.366 балла она заняла 23 место.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.