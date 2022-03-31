Восхищен прекрасными условиями в Национальной арене гимнастики в Баку

Восхищен прекрасными условиями, созданными в Национальной арене гимнастики в Баку.

Об этом сказал Trend турецкий спортсмен, участник Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку Адем Асил, передает Day.Az.

"Это мой второй визит в Азербайджан. Приезжаю сюда с большим удовольствием, здесь всегда встречают крайне радушно. Национальная арена гимнастики в Баку - это отличный комплекс, где спортсмены могут тренироваться, отдыхать, следить за своим здоровьем. Тут продумано все до мелочей", - отметил он.

Говоря о конкурентах на проходящем Кубке мира, турецкий гимнаст подчеркнул, что соперники все сильные.

"В Кубке мира в Баку участвуют олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы - все опытные гимнасты. У Турции тоже сильная и достойная команда, я верю, что мы покажем хороший результат", - добавил он.

По словам Адема Асила, он остался доволен своим выступлением в первый день квалификации.

"Сегодня выступил на двух снарядах и прошел в финалы. В первый квалификационный день немного волновался, но в целом результатом остался доволен. Завтра мне предстоит выступить с опорным прыжком, надеюсь показать хороший результат", - заключил спортсмен из Турции.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.