Организация соревнований на Кубке мира в Баку прекрасная

На соревнованиях в Баку мне нравится всё, зал Арены гимнастики и публика очень хорошие. Об этом сказал Trend израильский спортсмен, олимпийский чемпион 2020 года в вольных упражнениях, призер чемпионатов мира, чемпион Европы Артем Долгопят, передает Day.Az.

"Организация соревнований прекрасная. В Баку мы прилетели за несколько дней до старта, были проведены тренировки и этого вполне хватило для подготовки к соревнованиям. Что касается моего сегодняшнего выступления, то комбинацию в вольном упражнении выполнил хорошо, получил от судей 14.866 балла. В принципе доволен своим выступлением, теперь надо настраиваться на завтра, где мне предстоит выступить еще на двух снарядах - гимнастическом коне и опорном прыжке", - отметил гимнаст.

Говоря о новых правилах в спортивной гимнастике, Артем Долгопят отметил, что работа над его программой еще идет, и в дальнейшем она будет усложняться.

"Правила поменялись, и после Олимпиады у меня было недостаточно времени для подготовки новой комбинации. У меня комбинация пока не очень сильная, но над ней можно работать в дальнейшем, поднимать базу. В связи с изменением правил все спортсмены находятся в одинаковых условиях", - сказал он.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.