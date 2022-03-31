Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку проходит замечательно

Кубок мира FIG по спортивной гимнастике в Баку проходит замечательно.

Об этом сказала Trend участница соревнований, спортсменка из Финляндии Майса Куусикко, передает Day.Az.

"В Национальной арене гимнастики в Баку очень хорошие гимнастические снаряды, и сам зал большой и светлый, так что чувствуешь себя здесь комфортно. Всё здорово, организаторы сделали всё для удобства спортсменов", - подчеркнула она.

Несмотря на то, что Майса Куусикко и прошла в финал Кубка в опорном прыжке, по ее мнению, она могла выступить лучше.

"Сегодня немного не мой день, и надеюсь, что завтра выступлю лучше. Скажу, что подготовка к соревнованиям прошла хорошо, у меня было время, чтобы опробовать снаряды и отработать программу", - добавила она.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.