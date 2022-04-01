ПСЖ может расстаться с Месси и Неймаром

"Пари Сен-Жермен" может расстаться с нападающими клуба Лионелем Месси и Неймаром. Об этом сообщает Le10sport со ссылкой на L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, руководство французского клуба осталось недовольно вылетом клуба из плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Сообщается, что если Месси и Неймар останутся, то в ПСЖ будут давать больше игрового времени молодым игрокам.

Кроме того, ожидается, что главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо покинут свои посты.