В Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике

В пятницу, первого апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут квалификации: у мужчин - в опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне и перекладине, у женщин - в вольных упражнениях и упражнениях на бревне.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

На Кубке мира Азербайджан представляют Мансум Сафаров (вольные упражнения), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры Кубка. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.

Желающие наблюдать за ходом соревнований в качестве зрителей должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста. Билеты можно приобрести онлайн на сайте https://iticket.az/, а также в кассах города. Стоимость билета на квалификационные соревнования составляет 7 манатов, а на финалы - 12 манатов.