Сегодня состоится жеребьевка чемпионата мира по футболу

Сегодня в Дохе (Катар) состоится жеребьевка группового турнира чемпионата мира по футболу-2022. Прямая трансляция мероприятия начнется в 20:00 по бакинскому времени, передает Day.Az.

Отметим, что не все сборные успели провести отборочные матчи на турнир, поэтому на момент сегодняшней жеребьевки будет известно только 29 участников соревнования из 32, оставшиеся пять путевок распределяться после окончания отбора в Северной Америке, стыков в европейской зоне и межконтинентальной.

Соответственно, не все команды узнают своих соперников сразу. Но уже понятны общая структура корзин и полный состав первой. Они составляются согласно актуальному рейтингу ФИФА. Также хозяйка турнира автоматически попадает в первую.

Кто уже отобрался на ЧМ-2022:

Корзина 1: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия.

Корзина 2: Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США, Уругвай, Швейцария и Хорватия.

Корзина 3: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Корея и Тунис.

Корзина 4: Канада, Камерун, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, три победителя плей-офф квалификации: Уэльс/Шотландия/Украина, Перу/Австралия/ОАЭ, Коста-Рика/Новая Зеландия.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.