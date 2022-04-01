Кубок мира FIG: Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов представил упражнения на перекладине

Азербайджанский спортсмен Иван Тихонов в рамках второго дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике выполнил упражнения на перекладине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Результат гимнаста составил 13.366 балла, и на данный момент Иван Тихонов занимает шестую промежуточную позицию.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

На Кубке мира Азербайджан представляют Мансум Сафаров (вольные упражнения), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры Кубка. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.