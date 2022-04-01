Самира Гахраманова и Милана Минаковская представили еще одно упражнение на Кубке мира FIG в Баку

Азербайджанские спортсменки Самира Гахраманова и Милана Минаковская в рамках второго дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике выступили с еще одной программой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гимнастки представили упражнения на бревне. За них Милана Минаковская получила 10.300 балла, и на данный момент спортсменка занимает 20-ю позицию. Выступление Самиры Гахрамановой судьи оценили в 10.100 балла, и гимнастка занимает 22-е место.

Напомним, что ранее спортсменки выступили с вольными упражнениями.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

На Кубке мира Азербайджан представляют Мансум Сафаров (вольные упражнения), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры Кубка. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.