Организаторы Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку очень радушно и доброжелательно относятся ко всем участникам соревнований. Об этом сказала в пятницу Trend участница Кубка мира, спортсменка из Казахстана Аида Бауыржанова, передает Day.Az.

"Соревнования в Баку - третий Кубок мира для меня в текущем сезоне и первое выступление, где я выполнила свою программу хорошо. На предыдущих Кубках мира на моем результате сказалось волнение, а вот выступлением в Баку в целом осталась довольна, даже если не смогу пройти в финал. Думаю, на предыдущих соревнованиях сказался настрой. Кроме того, дело еще в том, что долго не было соревновательного периода, и это отразилось на первых двух этапах. В Баку я вышла на подиум уверенно. Также здесь хороший зал, например, недавно мы выступали в Каире, и там было холодно. В Баку в этом плане комфортно, что положительно сказывается на выступлении", - подчеркнула Бауыржанова.

Спортсменка отметила, что это ее второй визит в Баку.

"В Национальной арене гимнастики отличная атмосфера, хорошие снаряды, все дружелюбно настроены. Мне нравится, как в Азербайджане поддерживают гимнастов, приветливо встречают перед стартом", - сказала Бауыржанова.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

На Кубке мира Азербайджан представляют Мансум Сафаров (вольные упражнения), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры Кубка. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.