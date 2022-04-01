Иван Тихонов представил еще два упражнения на Кубке мира в Баку

Азербайджанский спортсмен Иван Тихонов в рамках второго дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку представил еще два упражнения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

За упражнение на гимнастическом коне он получил от судей 13.466 балла, заняв 16 место. Опорный прыжок гимнаст выполнил с результатом 13.866, заняв 13 позицию. Напомним, что ранее сегодня Тихонов выполнил упражнение на перекладине (13.366 балла), заняв 11 место. По данным видам спортсмен в финал не прошел.

По итогам первого дня квалификации в финалах Кубка мира, которые состоятся завтра, 2 апреля, выступят два азербайджанских спортсмена - Иван Тихонов (упражнение на параллельных брусьях) и Никита Симонов (упражнение на кольцах).

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры Кубка. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.