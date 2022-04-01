Посол Грузии встретился со спортсменами своей страны в рамках проходящего в Баку Кубка мира FIG по спортивной гимнастике

Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе встретился со спортсменами своей страны в рамках проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры Кубка. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.