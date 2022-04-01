Отрадно слышать о приятных впечатлениях грузинских гимнастов об очередном визите в Азербайджан.

Об этом сказал в пятницу Trend чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, передает Day.Az.

"Мы рады, что в Кубке мира по спортивной гимнастике принимает участие команда Грузии, рассчитываем на хорошие результаты. Я не первый раз посещаю замечательный зал Национальной арены гимнастики в Баку, и рад, что в Азербайджане, как всегда, на высоком уровне проводятся спортивные соревнования, наряду с другими важными мероприятиями", - отметил дипломат.

Посол выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами в спортивной сфере будет и дальше продолжаться.

"В Азербайджане установлены высокие стандарты, сегодня полностью обустроены все залы, спортивные площадки - здесь проводятся мероприятия мирового уровня, и наряду с крупномасштабными спортивными соревнованиями, можно проводить сборы команд из разных стран, в том числе и грузинской команды", - добавил он.

Зураб Патарадзе подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами находится на высоком уровне.

"Что касается сферы спорта, то с министерством молодежи и спорта Азербайджана мы наметили дальнейшее сотрудничество, и думаю, что в ближайшее время проведем встречи именно в этом направлении. Рассчитываю на то, что много наших и азербайджанских команд будет ездить друг к другу на соревнования и сборы. Этому способствуют инфраструктура, климатические условия, гостеприимство и мир между нашими странами", - сказал он.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.