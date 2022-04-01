Из четырех этапов Кубка мира лучше всего ощущаю себя в Баку.

Об этом сказал в пятницу Trend участник соревнований, гимнаст из Албании Матвей Петров, передает Day.Az.

"На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку выступаю только на одном снаряде - гимнастическом коне. Сегодня в ходе квалификации хорошо выполнил комбинацию. Несмотря на то, что соревнования в Баку - это четвертый этап Кубка мира, совсем не чувствую здесь усталости. Наоборот, из всех этапов самое лучшее выступление у меня в Баку", - сказал он.

Матвей Петров подчеркнул, что впервые приехал в Баку на соревнования.

"В Азербайджане организация соревнований на самом высоком уровне. Арена гимнастики теплая, атмосфера царит доброжелательная", - добавил он.

Матвей Петров также прокомментировал изменения правил в спортивной гимнастике в новом олимпийском цикле.

"Изменения правил, к сожалению, отразились на программе, за комбинацию, которую я выполнял на Олимпиаде, базовая оценка была выше, чем сейчас. Однако все спортсмены находятся в равных условиях", - заключил он.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.