Организация Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку находится на высоком уровне.

Об этом сказал в пятницу Trend участник соревнований, гимнаст из Украины Назар Чепурний, передает Day.Az.

"Настрой у команды Украины на соревновании хороший, цель, как и на каждых соревнованиях - победа, и мы в свою очередь делаем все возможное, чтобы добиться желаемого. Я вышел в финал Кубка в опорном прыжке, там продолжу борьбу", - сказал он.

Спортсмен отметил, что перестроиться на вступившие в силу новые правила в спортивной гимнастике немного сложно.

"Программу на перекладине и вольное упражнение перестроить на новые правила непросто. Как таковых комбинаций я еще не собрал, но, думаю, в скором времени все получится. На другие гимнастические снаряды новые правила не сильно повлияли", - сказал Чепурний.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.