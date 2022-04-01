Результаты жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира-2022 в Катаре - ФОТО
В Дохе (Катар) состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу - 2022. Сборные распределились по группам следующим образом, передает Day.Az.
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, победитель стыкового пути Шотландия/Украина/Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, победитель пары Перу - Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис
Группа E: Испания, победитель пары Коста-Рика - Новая Зеландия, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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