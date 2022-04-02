Нефтчи может подписать экс-форварда Вест Хэма и Лидса

Предстоящим летом ряды азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" могут пополниться новым легионером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинской команде предложена кандидатура 28-летнего парагвайского форварда Брайана Монтенегро.

Нападающий принадлежит парагвайскому "Олимпия Асунсьон" и играет на правах аренды за бразильский "Атлетико Гойяненсе". Ранее выступал за английские "Вест Хэм" и "Лидс", аргентинские "Ланус" и "Тальерес", парагвайские "Либертад", "Рубио Нью" и "Такуари".

