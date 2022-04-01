Два азербайджанских борца разгромили армянских соперников

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по борьбе. В пятый день соревнований к чемпионату присоединились борцы греко-римского стиля в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

Как передает Day.Az, азербайджанский борец Эльданиз Азизли (55 кг) подключился к соревнованию с четвертьфинала, где оказался сильнее своего соперника Дениса Михая из Румынии (8:0).

В полуфинале соперником Азизли стал армянин Рудик Мкртчян. Азербайджанский борец уверенно одолел его со счетом 7:3, выйдя в финал чемпионата Европы. В финале его соперником будет грузинский спортсмен Нугзари Цурцумия.

Азербайджанский борец Талех Мамедов (63 кг), который также подключился к соревнованию с четвертьфинала, одолел турецкого спортсмена Ахмета Уярдана (5:1). В полуфинале Мамедов победил соперника из Армении Грачью Погосяна со счетом 3:1, выйдя в финал.

Отметим, что финальные схватки пройдут второго апреля.