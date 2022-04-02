Финалисты второго дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку

По итогам второго дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку определились финалисты у мужчин - в опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне и перекладине, у женщин - в вольных упражнениях и упражнениях на бревне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В опорном прыжке в финал вышли Андрей Медведев (Израиль), Джейк Джармен (Великобритания), Назар Чепурний (Украина), Милад Карими (Казахстан), Том Шульце (Германия), Артем Долгопят (Израиль), Себастьян Гавронски (Польша) и Вай Хунг Шек (Гонконг).

В упражнении на гимнастическом коне в финал вышли Нариман Курбанов (Казахстан), Сириль Томмазон (Франция), Эдоардо де Роза (Италия), Бенджамин Осбергер (Франция), Филип Уде (Хорватия), Матвей Петров (Албания), Мариос Георгиу (Кипр) и Абдулла Азимов (Узбекистан).

В упражнении на перекладине в финал вышли Карло Маккини (Италия), Роберт Творогал (Литва), Александр Мякини (Израиль), Джо Фрейзер (Великобритания), Митчелл Морганс (Австралия), Илья Ковтун (Украина), Мариос Георгиу (Кипр) и Николаос Илиопулос (Греция).

У женщин в вольных упражнениях в финал вышли Джулия Суарес (Бразилия), Дорина Бёцёгё (Венгрия), Дилдора Арипова (Узбекистан), Майса Куусикко (Финляндия), Антония Дута (Румыния), Лоретт Шарпи (Франция), Наоми Виссер (Нидерланды), Бьянка Шерманн (Венгрия).

В упражнениях на бревне в финал вышли Даниэла Батрона (Украина), Сара Фосс (Германия), Кароланн Хедуит (Франция), Иоана Станчулеску (Румыния), Лоретт Шарпи (Франция), Наоми Виссер (Нидерланды), Николетт Силадьи (Венгрия) и Бьянка Шерман (Венгрия).

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.