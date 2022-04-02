https://news.day.az/sport/1449437.html «Реал» выделил сотни миллионов евро на усиление состава
«Реал» выделил сотни миллионов евро на усиление состава
Мадридский "Реал" выделил 300 миллинов евро на усиление состава в рамках летней трансферной кампании. Как передает Day.Az, об этом сообщает AS.
Мадридский клуб намерен приобрести трех игроков. В частности, в планах "сливочных" подписание контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Ожидается, что нападающий покинет "Пари Сен-Жермен" летом и сможет присоединиться к испанцам на правах свободного агента.
Также в сферу интересов "Реала" входит форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. На эту сделку выделена половина суммы, предназначенная на летние трансферы. Еще одной целью "Реала" стал полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени.
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