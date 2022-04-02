Кубок мира FIG в Баку: спортсмен из Израиля завоевал "золото" в вольных упражнениях

Спортсмен из Израиля Артем Долгопят с результатом 14.700 балла завоевал золотую медаль Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в вольных упражнениях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Серебро" у гимнаста из Казахстана Милада Карими (14.300 балла), бронзовую медаль завоевал представитель Ирландии Имон Монтгомери (14.066 балла).

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку прошли квалификационные этапы, а в оставшиеся дни проходят финалы, по итогам которых определятся победители и призеры Кубка. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.