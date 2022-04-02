Кубок мира FIG по спортивной гимнастике в Баку проходит очень увлекательно. Об этом сказала в субботу Trend зрительница соревнований Хаджар Абдуллаева, передает Day.Az.

"Посещаю Национальную арену гимнастики впервые и пришла в восторг от зала. Соревнования проходят увлекательно, атмосфера здесь потрясающая. Зрительская аудитория активно поддерживает всех спортсменов, надеюсь, им это помогает справиться с волнением. Конечно, мы болеем за наших гимнастов Ивана Тихонова и Никиту Симонова. Желаем им добиться высоких результатов", - отметила Абдуллаева.

По словам зрительницы соревнований, из всех упражнений в спортивной гимнастике ей больше всего нравится программа, которую спортсменки выполняют на бревне.

"Из всех снарядов мне больше всего нравятся упражнения на бревне, а также комбинации, которые выполняют гимнасты на перекладине. Исполнение комбинаций на этих снарядах требует от гимнастов большой подготовки, силы и ловкости", - добавила она.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку прошли квалификационные этапы, а в оставшиеся дни проходят финалы, по итогам которых определятся победители и призеры Кубка. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.