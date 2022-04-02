В Баку наградили победителей Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике

В субботу, второго апреля, в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Медали были вручены мужчинам - в вольных упражнениях, упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, женщинам - в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.

Первое место в вольных упражнениях занял Артем Долгопят (Израиль), на второй позиции расположился Милад Карими (Казахстан), на третьем месте - Имон Монтгомери (Ирландия).

В опорном прыжке золотую медаль завоевала Оксана Чусовитина (Узбекистан), "серебро" у Ченге Марии Бачкаи (Венгрия), бронзовую медаль завоевала Тея Белак (Словения).

В упражнении на параллельных брусьях на высшую ступень пьедестала почета поднялся Илья Ковтун (Украина), на второй позиции расположился Ферхат Арыджан (Турция), третье месте занял Джо Фрейзер (Великобритания).

В упражнении на разновысоких брусьях золотую медаль завоевала Лоретт Шарпи (Франции), "серебро" у Наоми Виссер (Нидерланды), бронзовую медаль завоевала Вера ван Пол (Нидерланды).

В упражнении на кольцах первое место занял Сальваторе Мареска (Италия), вторую позицию - Ибрагим Чолак (Турция), на третьем месте - Никита Симонов (Азербайджан).

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку прошли квалификационные этапы, а в оставшиеся дни проходят финалы, по итогам которых определятся победители и призеры Кубка. Гимнастам, набравшим наивысший балл, также будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом. Таким образом, по итогам трех лучших результатов, показанных в четырех соревнованиях, гимнастам будет вручен Кубок FIG по отдельным видам.