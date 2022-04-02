В Баку состоялось вручение Кубка AGF Trophy и Кубка FIG

В субботу, второго апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике прошло вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана - Кубка AGF Trophy, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

AGF Trophy был вручен Валентине Георгиевой (Болгария) и Иоану Джимшелеишвили (Грузия).

Также по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира, гимнастам был вручен Кубок FIG по отдельным видам.

Кубок FIG по отдельным видам вручили израильскому гимнасту Артему Долгопяту (вольное упражнение), украинскому спортсмену Илье Ковтуну (параллельные брусья), гимнастке из Узбекистана Оксане Чусовитиной (опорный прыжок) и украинской спортсменке Даниэле Батроне (разновысокие брусья).

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.