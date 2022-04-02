Доволен своим результатом на соревнованиях

В целом я остался доволен своим результатом на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку.

Об этом в субботу сказал Trend азербайджанский гимнаст, бронзовый призер соревнований Никита Симонов, передает Day.Az.

Напомним, что Никита Симонов занял третье место на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в упражнении на кольцах.

"Кубок мира в Баку - четвёртый этап в этом сезоне, и поэтому было немного нелегко. Сегодня выполнил программу с незначительными недочетами, но в целом я доволен. Участвовал в четырех этапах, и во всех я выходил в финалы. Так как данные этапы являются отборочными на чемпионат мира, то нужен был выход в финал. Сейчас новые правила, комбинации перестраиваются, меняются, буду над ними работать и готовиться к чемпионату мира", - отметил он.

Никита Симонов добавил, что раньше выступал на других гимнастических снарядах, однако сейчас специализируется только на кольцах.

Говоря о юных азербайджанских гимнастах, Симонов подчеркнул, что все стараются и работают на лучший результат.

"Ребята стараются, берут пример со взрослых спортсменов, а мы в свою очередь подсказываем, направляем. В Баку очень хорошие условия, тренировочные залы, есть все возможности для спортивного роста и развития. Главное - желание, стремление, и если оно будет у юных спортсменов, то все получится!" - заключил азербайджанский гимнаст.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.