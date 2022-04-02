Национальная арена гимнастики в Азербайджане очень впечатляет.

Об этом сказала Trend в субботу посол Нидерландов в Азербайджане Паулине Эиземан, передает Day.Az.

По ее словам, она впервые посещает арену, так как работает в стране всего полтора года, а из-за пандемии соревнования проходили без зрителей.

"Радует, что в соревнованиях принимают участие три наших спортсмена, а двое из них даже завоевали медали. Сами спортсмены тоже очень впечатлены Национальной ареной гимнастики в Баку. Они отметили, что во всем мире существует всего несколько аналогичных площадок, и думаю, они будут рады вновь принять участие в мероприятиях, проводимых на этой арене", - сказала Паулине Эиземан.

Говоря об отношениях между Азербайджаном и Нидерландами в целом, посол отметила, что они очень хорошо развиты, и недавно было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений.

"Отрадно, что отношения между двумя странами развиты во многих сферах, и это развитие продолжается", - сказала Паулине Эиземан.