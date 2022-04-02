Посол Нидерландов встретилась со спортсменами своей страны в Баку

Посол Нидерландов в Азербайджане Паулине Эиземан встретилась со спортсменами своей страны в рамках проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, передает Day.Az.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку прошли квалификационные этапы, а в оставшиеся дни проходят финалы.