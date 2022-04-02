Национальная арена гимнастики в Баку прекрасный спортивный комплекс.

Об этом в субботу сказал Trend первый заместитель посла Турции в Азербайджане Барыш Сайгын, передает Day.Az.

Первый заместитель посла Турции в Азербайджане Барыш Сайгын встретился со спортсменами своей страны в рамках проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике.

"Мы пообщались с турецкими гимнастами и тренерами, участвующими в Кубке мира, и они счастливы выступать в таком прекрасном зале, где созданы все условия для спортсменов", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня два турецких спортсмена завоевали серебряные медали - Ферхат Арыджан в упражнении на параллельных брусьях, а Ибрагим Чолак в упражнении на кольцах.

По словам Барыша Сайгына, завоевать медали в братском Азербайджане особая радость и счастье.

"Как во всех сферах, так и в спорте между нашими странами существует тесное сотрудничество. И поэтому отрадно видеть успех турецких спортсменов на соревнованиях, организованных в братском Азербайджане", - добавил он.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку прошли квалификационные этапы, а в оставшиеся дни проходят финалы.