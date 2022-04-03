Вечер чемпионского бокса: Гайбатулла Гаджиалиев против Альберта Батыргазиева
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В субботу вечером любители бокса могут насладиться захватывающим поединком.

Как передает Day.Az, в главном бою вечера сошлись чемпион Олимпийских игр в Токио Альберт Батыргазиев и азербайджанский боксер Гайбатулла Гаджиалиев.

Представляем вниманию читателей трансляцию поединка: