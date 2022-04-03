Азербайджанский борец стал двукратным чемпионом Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли стал двукратным чемпионом Европы в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Day.Az, соперником нашего борца, выступавшего в весовой категории 55 кг, в финале был чемпион мира из Грузии Нугзари Цурцумия. Встреча завершилась победой Э.Азизли - 8:2.

Таким образом, наш 30-летний пехлеван во второй раз в своей карьере стал чемпионом Европы. Первый такой чемпионат он выиграл в 2018 году. В том же году Э.Азизли также стал чемпионом мира.

Отметим, что 7 из 10 членов нашей сборной по вольной борьбе, отправившейся на чемпионат Европы в полном составе, поднялись на пьедестал почета. Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевал золотую медаль, Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Ашраф Аширов (79 кг), Абубакр Абакаров (86 кг) - серебряные, Туран Байрамов (74 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) - бронзовые медали. Сборная заняла первое место в общекомандном зачете и стала чемпионом Европы. Среди женщин-борцов серебряную медаль завоевала Элис Манолова (65 кг). Первенство континента завершится 3 апреля.