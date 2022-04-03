Установлено уникальное достижение в истории UFC

MMA by the Numbers обнаружили уникальное достижение шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чимаев за четыре боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) нанес 112 ударов и пропустил всего один. Это лучший показатель в истории UFC. Второе место по данному показателю занимает Мэтт Хьюс из США. За первые четыре поединка он нанес 11,3 удара и пропустил лишь один. На третьем месте - американец Фил Дэвис (11-1).

У женщин лучший результат принадлежит Татьяне Суарес (6,6-1).

10 апреля в американском Джексонвилле состоится турнир UFC 273, в рамках которого Хамзат Чимаев проведет бой с Гилбертом Бернсом. Также в этот вечер выступит россиянин Петр Ян, который проведет реванш против Алджамейна Стерлинга.

Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула.