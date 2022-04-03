В Баку проходит заключительный день Кубка мира FIG по спортивной гимнастике

В воскресенье, третьего апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит заключительный день соревнований Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут финальные соревнования у мужчин - в опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне и перекладине, у женщин - в вольных упражнениях и упражнениях на бревне.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом.

В ходе соревнований азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал бронзовую медаль Кубка мира FIG в упражнениях на кольцах.