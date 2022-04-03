Кубок мира FIG в Баку: спортсмен из Украины завоевал "золото" в опорном прыжке

Спортсмен из Украины Назар Чепурний с результатом балла 15.016 балла завоевал золотую медаль Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в опорном прыжке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Серебро" у гимнаста из Израиля Андрея Медведева (14.500 балла), бронзовую медаль завоевал еще один представитель Израиля - Артем Долгопят (14.450 балла).

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом.

В ходе соревнований азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал бронзовую медаль Кубка мира FIG в упражнениях на кольцах.