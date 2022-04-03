Представительница Германии заняла первое место на Кубке мира FIG в Баку в упражнениях на бревне

Представительница Германии Сара Фосс с результатом 13.733 балла заняла первое место на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на бревне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте с результатом 12.966 балла - Лоретт Шарпи (Франция), на третьем - Даниэла Батрона (Украина), которой судьи поставили за программу 12.900 балла.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом.

В ходе соревнований азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал бронзовую медаль Кубка мира FIG в упражнениях на кольцах.