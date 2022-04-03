Гимнаст из Казахстана занял первое место на Кубке мира FIG в Баку в упражнениях гимнастическом коне

Спортсмен из Казахстана Нариман Курбанов занял первое место на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на гимнастическом коне, спередает Day.Az со ссылкой на Trend. Его результат составил 14.633 балла.

На втором месте - Матвей Петров (Албания) с результатом 14.466 балла, на третьем - Сириль Томмазон (Франция), который получил от судей 14.333 балла.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом.

В ходе соревнований азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал бронзовую медаль Кубка мира FIG в упражнениях на кольцах.