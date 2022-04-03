Кубок мира FIG в Баку: представительница Бразилии завоевала "золото" в вольных упражнениях

Представительница Бразилии Джулия Суарес с результатом 13.433 балла завоевала "золото" Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в вольных упражнениях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряная медаль досталась Дорине Бёцёгё (Венгрия), которая получила от судей 13.166 балла, "бронзу" завоевала Дилдора Арипова (Узбекистан), ее результат составил 12.866 балла.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом.

В ходе соревнований азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал бронзовую медаль Кубка мира FIG в упражнениях на кольцах.