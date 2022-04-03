Гимнаст из Великобритании занял первое место на Кубке мира FIG в упражнениях на перекладине

Гимнаст из Великобритании Джо Фрейзер занял первое место на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на перекладине, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Его выступление в финале судьи оценили в 14.000 балла.

На втором месте с результатом 13.966 балла - Митчелл Морганс (Австралия), третьем - Илья Ковтун (Украина), которому судьи поставили за программу 13.866 балла.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом.

В ходе соревнований азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал бронзовую медаль Кубка мира FIG в упражнениях на кольцах.